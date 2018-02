Holanda, sin Mundial, nombra a un nuevo entrenador

El holandés Ronald Koeman, de 54 años, fue nombrado este martes como nuevo entrenador de la selección de Holanda, bajo la misión clasificar al equipo tulipán a la Eurocopa de 2020.

En un comunicado, la Federación de Fútbol de Holanda (KNVB) explicó que Koeman firma por cuatro años, hasta la Copa del Mundo de Catar 2022.

"La KNVB alcanzó un acuerdo con Ronald Koeman que derivó en su designación como nuevo seleccionador nacional. Acaba de firmar un contrato que le liga a la Oranje con efecto inmediato hasta el Mundial 2022 (en Catar)", indica el texto.

Exjugador del FC Barcelona y antiguo internacional neerlandés (78 ocasiones), Koeman sucede en el puesto a su compatriota Dick Advocaat, que no logró clasificar a Holanda para el Mundial de Rusia 2018.

El nombre de Koeman ya había sido citado para reemplazar a Louis van Gaal después del campeonato que se disputó en Brasil, en 2014.

El técnico de 54 años, ex del Valencia y el Everton, entre otros, nunca ocultó su sueño de dirigir, algún día, a la selección holandesa.

I am proud to finally announce that I am the new manager of the Dutch national team. Happy to be here and serve the country in our road to UEFA Euro 2020! 🔸🇳🇱🔸 #OnsOranje #KNVB #NederlandsElftal https://t.co/OQwmIUp0xj

— Ronald Koeman (@RonaldKoeman) February 6, 2018