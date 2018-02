Ni Conte ni Ancelotti, Italia nombra a un técnico interino tras la debacle mundialista

El otrora internacional Luigi Di Biagio, hasta ahora entrenador de la selección sub-21 de Italia, fue nombrado este lunes como técnico interino del equipo absoluto.

El anuncio fue dado por la propia Federación Italiana de Fútbol (FIGC) en un comunicado.

"Se ha decidido confiar a Luigi Di Biagio el cargo de seleccionador de la Nazionale para los dos amistoso de marzo, el 23 contra Argentina en Manchester y el 27 contra Inglaterra en Londres", anunció la FIGC.

Luigi #DiBiagio has been placed in charge of the team for the upcoming fixtures against #Argentina and #England .

Italia, eliminada en la repesca rumbo al Mundial de Rusia 2018 por la selección de Suecia, no tiene seleccionador desde la salida de Gian Piero Ventura.

Entre los posibles candidatos al banquillo italiano, se habla de nombres como Roberto Mancini, Antonio Conte, Claudio Ranieri o Carlo Ancelotti, aunque este último rechazó la posibilidad de entrenar a la selección.

