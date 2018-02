VIDEO. Mhoni Vidente predice qué equipo ganará el Super Bowl LII

Los New England Patriots y los Philadelphia Eagles se enfrentan este domingo en la edición LII del Super Bowl.

El equipo dirigido por Doug Pederson ha exhibido un corazón de campeón manteniendo su racha ganadora pese a no contar (por lesión) con jugadores como Carson Wentz (candidato al MVP), el tacle Jason Peters, el linebacker Jordan Hicks y el running back Darren Sproles.

Philadelphia no permitió un solo punto en la segunda mitad en sus dos partidos de playoffs. Anotó 31 contra la mejor defensa de la liga, y agregó un touchdown defensivo al apalear a Minnesota en el partido por el título de la NFC.

The five BEST @Eagles plays from their run to #SBLII!#FlyEaglesFly pic.twitter.com/w0nzcT7O0s

— NFL (@NFL) January 29, 2018