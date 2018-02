VIDEOS. Los mejores shows del medio tiempo del Super Bowl

Desde hace 53 años, el medio tiempo del Super Bowl ha sido uno de los momentos más esperados de este gran evento deportivo.

Y muchos artistas de gran talla han pasado por este prestigioso escenarios para entretener a los millones de espectadores en todo el mundo con un increíble show.

Sin embargo, solo unos cuantos han logrado colocarse entre los favoritos de la audiencia a través de todo este tiempo.

En el 2006 los Rolling Stones hicieron que el estadio rockeara hasta el último centímetro con sus grandes éxitos como "Rough Justive" y "(I Can’t Get No) Satisfaction" de la mano del mítico Mick Jagger.

Diana Ross fue la encargada de darle el toque musical al Super Bowl XXX. Con cuatro increíbles cambios de vestuarios en poco tiempo, cantó grandes temas como "You Keep Me Hanging on", "Baby Love" y "I Will Survive", antes de salir del escenario en helicóptero.

Sin duda alguna, la reina Beyoncé no podía quedar fuera de las mejores presentaciones. En el 2013, después de cantar el himno nacional, regresó al escenario para infartar al público con sus ajustados atuendos y espectaculares movimientos de cadera. Finalmente, la audiencia enloqueció cuando Michelle Williams y Kelly Worland se unieron a la fiesta para tener una pequeña reunión de Destiny’s Child.

Michael Jackson protagonizó uno de los mejores shows de medios tiempo en toda la historia del Super Bowl. En 1993, el público aplaudió por más de minuto y medio de pie impidiendo que Rey del Pop continuara con el show.

En el 2007, Prince llevó su Purple Rain al Super Bowl XLI y ni una gran tormenta pudo evitar que cantara ante más de 100 mil personas en vivo.