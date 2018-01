Baloy y Kamiani dedican emotivas líneas a John Méndez por su caso de dopaje

El panameño Felipe Baloy y el mexicano Carlos Kamiani Félix, no dejaron pasar el momento y le mostraron a John Méndez su cariño y admiración por medio de un emotivo mensaje, después de que el juvenil fue notificado de haber dado positivo a una prueba antidoping del mes pasado.

Méndez recibió, probablemente la peor de las noticias en su corta carrera como jugador, después de que autoridades de la Agencia Nacional Antidopaje (ANADO), lo citaron para notificarle que dio positivo a un control hecho durante la fase final del Torneo Apertura anterior, por lo que queda inhabilitado de toda actividad futbolística.

Foto: Twitter

Ante esta situación, el panameño le dedicó algunas líneas en su cuenta de Twitter, con lo que espera levantar el ánimo del juvenil.

“Tienes grandes cualidades y después de saber tu historia me di cuenta que aparte de talentoso, también has sido un chico noble y trabajador, hoy recibes una mala noticia, pero esto no puede truncar tus sueños, que el desenlace sea el mejor para ti, John Méndez, mi apoyo es total para ti”, escribió el veterano.

Foto: Twitter

A las muestras de apoyo también se unió el delantero mexicano Carlos Kamiani Félix, quien escribió en su cuenta de Instagram: Todos somos John. Saldrás de esta como tu sabes hacerlo. Cabeza arriba Escuincle estamos contigo, ánimo.

Foto: Instagram

Por su lado, el club rojo también expresó su apoyo a Méndez a través de sus redes sociales.

Según el médico de Municipal, Héctor López, la ANADO aún no ha dado a conocer cuál fue la sustancia que se encontró en la muestra de Méndez, y precisó que será en los próximos días en que se hará oficial la notificación al club.