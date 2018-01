OFICIAL. El Manchester City ficha al segundo defensa más caro de la historia

A pocas horas de que vuelva a cerrar el mercado, el Manchester City ha concretado un importante refuerzo de cara a la segunda mitad de la temporada.

Tras semanas de rumores, el club inglés finalmente confirmó el arribo del central Aymeric Laporte, quien llega procedente del Athletic de Bilbao a cambio de los 65 millones de euros que estipulaba su cláusula de rescisión (según medios internacionales).

Esta cifra convierte al zaguero galo en el segundo defensa más caro de la historia, solo por detrás del central holandés, Virgil Van Dijk, traspasado este invierno del Southampton al Liverpool, por 84 millones de euros.

El equipo de Manchester hizo el anuncio oficial este martes, a través de sus redes sociales.

"Estoy feliz de estar aquí. El City es un club ambicioso y es uno de los mejores equipos de Europa. Estoy ansioso por trabajar a las órdenes de Pep Guardiola y de ayudar a los éxitos del club", dijo el joven francés, citado en un comunicado.

"Examinamos las diferentes opciones para la defensa y (Laporte) es un jugador al que admiramos desde hace mucho tiempo. Con su calidad y su forma de sacar el balón jugado desde atrás, creemos que Aymeric se adecuará perfectamente al estilo de juego de Pep Guardiola", dijo por su parte el director deportivo del Manchester City, Txiki Begiristain.

Nacido en Agen, y llegado al Athletic de Bilbao con apenas 15 años, Laporte es un central zurdo de gran envergadura (1.91 metros) pero con mucha clase. Ha sido internacional con Francia en las categorías inferiores.

