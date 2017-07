Pep Guardiola ficha al defensa más caro de la historia

El Manchester City hizo oficial este lunes la contratación del defensa francés Benjamin Mendy, uno de los principales deseos del técnico catalán Pep Guardiola para reforzar su plantilla de cara a la próxima campaña.

El traspaso, estimado en 58 millones de euros, convierte a Mendy en el defensa más caro de la historia, superando los 57 millones de euros que el City había pagado hace apenas unos días por el lateral inglés Kyle Walker, quien llegó procedente del Tottenham.

Mendy estuvo apenas una temporada en el AS Mónaco, equipo al que llegó hace un año desde el Marsella a cambio de solo 13 millones de euros. Sus fantásticas actuaciones sobre la cancha le valieron el llamado a la selección francesa y lo convirtieron en el objetivo principal de varios clubes europeos. Sin embargo, fue el City el que finalmente consiguió hacerse con sus servicios.

Mendy es el séptimo jugador del Mónaco traspasado durante el verano. Las ventas del club del Principado superan los 175 millones de euros.

