Neymar “está en una cárcel de oro” es la expresión que irrumpe en las redes sociales

La reveladora confesión del ex agente de uno de los famosos jugadores del PSG irrumpió este viernes en las redes sociales y dijo por qué es imposible que Neymar salga del club parisino.

A pesar de que la Liga francesa no cuenta con el prestigio de la española, inglesa o italiana, ha sido protagonista en los últimos meses, por sus ostentosos fichajes, entre ellos el delantero brasileño Neymar, del que se rumora, se marchará al Real Madrid.

Sin embargo, a pesar de que el Paris Saint-Germain es uno de los más ricos del mundo, no todo es alegría para sus jugadores, así lo dejó ver Donato Di Campli, exagente del futbolista del PSG, Marco Verratti, en una entrevista con el “Tuttosport”.

“Nadie moverá a Neymar de París. También me vale para otros jugadores del PSG. El jeque (Nasser Al-Khelaifi, dueño) tiene potencial más allá de cualquier otro club y los jugadores están en una cárcel de oro a la que no quieren renunciar porque esos contratos son imposibles en otros lugares”, reveló.

Pero sus declaraciones no terminaron ahí. “Es un torneo de marionetas. Solo existe un equipo”, dijo, en referencia al PSG, que marcha líder de la Ligue 1 con 11 puntos de ventaja sobre el segundo lugar, Lyon.

Sobre la posible salida de Neymar, Di Campli se vio incrédulo porque no cree que el jugador quiera cambiar dejar al club por las cifras que maneja en París.

El entrevistado recordó que “con el PSG viví la experiencia más fea de mi vida, en nuestro mundo no hay reconocimiento. Si pienso en todo lo que había… ¿Verratti? Para mí ya no existe. El problema es que no solo he luchado contra un club, sino contra todo un estado, y terminé arrastrado como un grano de arena”.