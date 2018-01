Surge nueva polémica en el vestuario del PSG y Cavani se lleva un duro castigo

El tiempo no se detiene, hay que seguir 💪🏃🏻⚽. Le temps ne s'arrête pas, il faut continuer 💪🏃🏻⚽. Il tempo non si ferma, bisogna continuare 💪🏃🏻⚽. Time doesn't stop, we've to keep going 💪🏃🏻⚽.

A post shared by Edinson Cavani (@cavaniofficial21) on Jan 8, 2018 at 4:35am PST