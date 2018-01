Pilar Rubio, pareja de Sergio Ramos, causa polémica por su sexy look premamá

La sexy Pilar Rubio, pareja del capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, ha causado polémica debido a su sexy estilo premamá, mientras algunos dicen que se ve bella otros la critican. ¿Qué opinas?.

Feliz domingo!!! ☃️❄️😃 A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) on Jan 7, 2018 at 3:59am PST

A pesar de su edad (39 años) y de estar embarazada por tercera ocasión del futbolista merengue, la bella presentadora luce espectacular, se ve saludable y muy sexy, por lo que no ha dudado en fotografiarse luciendo su barriguita.

Sin embargo, la mujer de Ramos también ha sido criticada por su forma de vestir en estado de gestación.

Como en muchas ocasiones lo ha dicho la reportera, que siempre es muy activa en sus redes sociales, estar embarazada no es estar enferma, por lo que además de no haber cambiado su forma de vestir, tampoco cambió su rutina de ejercicios.

Pero su atuendo también le ha generado comentarios negativos, pues algunas de sus prendas son demasiado ajustadas. “¡Qué complicado es vestirse cuando estás embarazada! Yo, sin duda, prefiero llevar vestidos para ir súper cómoda”, publicó en sus redes la presentadora.

Special evening @world11 ❤️@sergioramos A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) on Oct 24, 2017 at 5:46pm PDT

“Porque estés embarazada, ¿tienes que ir con un saco de patatas? No, eso no queda bien, porque además te hace mucho más grande. Me gusta llevar vestidos ajustados y lo haré siempre. No es cuestión de sentirse sexy, es mi estilo y a mí me gusta”, afirmó la española.