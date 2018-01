El Liverpool rompe el silencio sobre la polémica marcha de Coutinho al Barça

"No es ningún secreto que Philippe quería este traspaso desde julio, cuando el Barcelona manifestó interés", dijo Jurgen Klopp, entrenador del Liverpool, en declaraciones citadas en el sitio web del club inglés. El técnico alemán hizo alusión al fallido intento del Barça por hacerse con los servicios del internacional brasileño durante el verano.

En la pretemporada, Philippe Coutinho solicitó al Liverpool que le dejara salir, pero la operación no llegó a concretarse debido a las altas pretensiones económicas de los "Reds", que se resistían a perder a una de sus perlas.

El Liverpool, sin embargo, hizo un gran negocio con su venta: el brasileño llegó a Anfield en 2013 por una cifra cercana a los 10 millones de euros, procedente del Inter de Milán. Ahora, lo vende al Barcelona por 160 millones de euros (120 millones más 40 en variables).

"Conseguimos retener al jugador aquí en la ventana del verano (boreal), esperando poder convencerle para que se quedara y formara parte de lo que estamos construyendo", señaló Klopp.

"Es su sueño. Estoy convencido de que hicimos todo lo posible para que cambiara de opinión", sentenció Klopp, quien a pesar de lo polémico del traspaso, destacó la "profesionalidad" del jugador brasileño.

