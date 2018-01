Suiza conquista la Copa Hopman de la mano de Federer

De la mano de Roger Federer, el equipo de Suiza se impuso en la final de la Copa Hopman a su similar de Alemania por 2-1. El número 2 del mundo dio el primer punto a su país al ganar 6-7 (4/7), 6-0 y 6-2 a Alexander Zverev, ranqueado número cuatro del mundo con apenas 20 años.

Posteriormente, Federer guió a los suyos al título en el doble mixto, junto a Belinda Bencic.

Roger Federer y Belinda Bencic. Foto: AFP

Entre medias, los alemanes igualaron gracias a Angelique Kerber, quien dominó por su parte a Bencic por 6-4 y 6-1.

Suiza había ganado la Copa Hopman solamente en una ocación: fue en diciembre del año 200, con un equipo liderado por Roger Federer y Martina Hingis. Para llegar a la final en Perth, Suiza había ganado a Rusia, Japón y Estados Unidos, sin perder un solo partido.

El Abierto de Australia, sin muchas estrellas

Finalizada la Copa Hopman, ahora los reflectores se posan en el Abierto de Australia. El prestigioso torneo dará inicio el próximo 15 de enero, dando inicio a la temporada de Grand Slam, aunque la edición de este año estará marcada por varias ausencias notables; la más importante, la de la vigente campeona, Serena Williams.

Foto: AFP

La tenista estadounidense anunció el viernes que no participaría en la competición al considerar que aún no está lista para regresar con buen nivel a las canchas tras su maternidad.

"Después de competir en Abu Dabi me di cuenta de que, aunque estoy muy cerca, aún no me encuentro donde personalmente me gustaría estar", dijo Serena en un comunicado.

"Mi entrenador y mi equipo siempre me han dicho: 'Ve solo a los torneos cuando estés preparada para llegar hasta el final"", explicó. "Puedo competir, pero no quiero únicamente competir, quiero hacer mucho más que eso y para hacerlo necesitaré un poco más de tiempo (…) Dicho esto, y aunque estoy decepcionada por ello, decidí no competir en el Abierto de Australia este año", sentenció.

La baja de Williams se une, además, a las del británico Andy Murray y el japonés Kei Nishikori, ambos por lesión.