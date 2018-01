FOTO. Los hijos de Cristiano se asustan con los “Reyes Magos”

Dentro de unos años os escribiremos cartas kilométricas… De momento nos asustáis 🤣🤣Feliz día de Reyes 👑🌠🎈 Hay regalos materiales y regalos que van mucho más allá de lo material. Para este día os deseamos el regalo de la felicidad, que sea un regalo que se haga más grande cada día que pasa y que este año sea un gran año para todos vosotros. ✨🌙🌌 Gracias por los cariñitos diarios… ❤️ besosbesosss

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Jan 5, 2018 at 11:12am PST