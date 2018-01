Federer sigue cosechando victorias en la Copa Hopman

Roger Federer sigue encadenando victorias en la Copa Hopman, con miras al Abierto de Australia 2018. El suizo, clasificado número 2 del mundo, ganó su segundo partido individual de la temporada al superar en dos sets, por 6-3 y 7-6 (8/6), al ruso Karen Khachanov.

The record-maker @rogerfederer wins in front of a record-breaking @PerthArena crowd, defeating #Khachanov 6-3 7-6(8) 🙌 #HopmanCup pic.twitter.com/azlj7mvmqf

Poco después, Federer también se impuso en el partido de dobles mixtos, haciendo pareja con su compatriota Belinda Bencic. La pareja derrotó al dúo formado por Khachanov y Anastasia Pavlyuchenkova, por 4-3 (5/1), 3-4 (3/5) y 4-1.

Como Bencic se impuso también en el choque individual contra Pavlyuchenkova, Suiza saldó su duelo contra Rusia con un 3-0, el mismo resultado por el que había ganado en la primera jornada a Japón.

All smiles as #Benderer complete the sweep 4-3(1) 3-4(3) 4-1 for #TeamSwitzerland in the mixed doubles 🤗 #HopmanCup pic.twitter.com/hbpmwbDDje

— Hopman Cup (@hopmancup) January 2, 2018