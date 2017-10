FIFA acoge reclamo de Chile, Colombia y Perú temen quedarse sin Mundial

Chile sacó su “as” bajo la manga después de haber sido eliminado y presentó 43 pruebas con las que amenaza con dejar sin Mundial a Colombia y a Perú.

Después del polémico video en el que Radamel Falcao converso con jugadores de Perú durante el partido en el cierre de las eliminatorias por la Concacaf, Chile emprendió una serie de acciones, incluso, acusó a Colombia de haber amañado el partido para dejarlos fuera, y hace pocas horas materializó sus amenazas.

Este viernes la prensa sudamericana informó que el reclamo chileno ante la FIFA, presentado por un grupo de abogados chilenos encabezados por Luis Mariano Rendón, por una presunta colisión entre las selecciones de Perú y Colombia, fue acogido por el máximo rector del futbol mundial.

A través de su Departamento de Integridad, el ente domiciliado en Zurich acusó recibo de la queja, la que ya se encuentra en la Comisión de Ética. De acuerdo con el orden administrativo, el reclamo pasará luego al Tribunal de Disciplina, instancia en la que puede iniciarse la investigación.

Chile no se baja|Invocando art 108 C Disciplinario FIFA expertos chilenos denuncian violaciones al FairPlay art 6.3.2 en #Peru vs #Colombia pic.twitter.com/KZxgF6SfF3

