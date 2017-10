Australia pone fin al sueño mundialista de Siria

La carrera por los boletos para el Mundial de Rusia 2018 está al rojo vivo. Equipos como Argentina, Estados Unidos y Portugal, entre otros, se juegan la vida este martes en sus respectivas confederaciones, en el día que se entregarán todos los boletos directos al torneo.

Asia, por otro lado, ya conoce a sus cuatro clasificados: Arabia Saudita, Corea del Sur, Irán y Japón, pero aún faltaba conocer a la selección que disputará el repechaje. Australia y Siria se enfrentaban en un intenso duelo para ganarse este derecho.

Luego de empatar 1-1 en la ida, los australianos recibían hoy a Siria, un país empañado por la cruel guerra que castiga a su población. Los “socceroos” buscaban sentenciar la llave en casa, pero la tarea no sería fácil. Tras otro empate a un gol, el partido se alargó hasta la prórroga y se definió con un tardío gol del veterano Tim Cahill (109'). El jugador de 37 años también había anotado el primer tanto de su equipo (13').

El resultado le permite a los australianos disputar el repechaje contra el cuarto lugar de la Concacaf, en una eliminatoria de ida y vuelta que decidirá al ganador del boleto rumbo a Rusia.

Which @CONCACAF side will the @Socceroos face in their #WCQ play-off?

We'll find out later today … pic.twitter.com/lKwXVkX3Bc

— #WCQ ⚽️🏆 (@FIFAWorldCup) October 10, 2017