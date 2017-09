Dani Alves se molesta por pleito Cavani-Neymar y estalla con furiosa respuesta

Dani Alves se ha visto envuelto en el lío Cavani-Neymar y dio una dura y colérica respuesta luego de un comentario de Diego Forlán.

El pleito en el que se han visto envueltos el uruguayo Edinson Cavani y el brasileño Neymar, también ha involucrado al defensa Dani Alves, quien no soportó las críticas que emitió Forlán a un reconocido programa televisivo de España.

Cavani y Dani Alves peleando por el balón. PSG gana y es líder pero esos detalles van a empezar a ser muy cuestionados. pic.twitter.com/tDoJWkNTOY — Revancha (@Rvancha_) September 17, 2017

El domingo, la prensa de Francia sacó a la luz la rivalidad que existe entre Cavani y Neymar, después de que el primero le negó a su compañero el lanzamiento de un tiro penalti contra el Lyon. Partido que ganó el PSG 2-0.

De ese juego se ha vuelto viral un video en el que Dani Alves le niega el balón a Cavani y se lo entrega a Neymar para que él cobre un tiro libre.

No sé que partido vieron ustedes pero para vuestra información no quite balón a ningún compañero, al revés a mi me quitaron! 😂 https://t.co/1L1wALowQU — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) September 21, 2017

Esta actitud provocó la reacción de la leyenda uruguaya Diego Forlán, quien en una entrevista con “el Partidazo de Cope” dijo: “No tiene sentido que Dani Alves le quite a Cavani el balón para dárselo a Neymar. Me parece mal, Alves no pinta nada ahí. Si Cavani patea los penaltis desde que se fue Ibrahimovic, por respeto tendría que seguir haciéndolo”.

A lo que Alves respondió: “Y también para vuestros datos el último gol de falta de PSG lo hice yo… Así que cierren el o… y dejar de hacer polémica con mi nombre”.

Y también para vuestros datos el último gol de falta de Psg lo hice yo…. así que cierren el orto y dejar de hacer polémica con mi nombre. https://t.co/1L1wALowQU — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) September 21, 2017

Su reacción en Twitter generó todo tipo de comentarios, unos a favor y otros en contra de Neymar, muchos le reclaman que el respeto se gana.

Este jueves el entrenador del PSG Unai Emery dio una conferencia de prensa y dijo que hablará con ambos jugadores para hacerles ver quien será le primero y quién el segundo en lanzar los tiros penaltis.