Sale a la luz un video de la declaración de Cristiano Ronaldo ante la jueza

Mucha tensión en la declaración que ofreció Cristiano Ronaldo ante el juzgado el pasado 31 de julio, cuando tuvo que comparecer por un caso de presunto fraude fiscal en España.

Lee también: Agente de Cristiano Ronaldo, imputado en caso de presunto fraude fiscal

Pese a que la declaración del futbolista ocurrió hace más de un mes, el video de la misma salió a la luz hace apenas unas horas, gracias a una primicia de Jugones y del medio Correio da Manha.

Durante la comparecencia, el portugués defendió su inocencia y reiteró que siempre se ha ceñido a lo que manda la ley española. Aseguró, además, que en temas fiscales se guió por las indicaciones que le dieron sus asesores.

El video muestra el tenso intercambio entre la jueza y el jugador, quien afirma una y otra vez que pagó correctamente en 2014.

🚨 ''Míreme a los ojos'' ¡NO TE PIERDAS el RIFIRRAFE de Cristiano con la JUEZA! TODA la DECLARACIÓN en #JUGONES pic.twitter.com/0AQF5LQelI — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 11, 2017

“Yo pagué en 2014. Yo no entiendo mucho de esto, yo tengo sexto año de escolaridad y la única cosa que sé hacer bien es jugar al fútbol (…) yo pagué, yo no oculté nada. La única cosa que no quiero es tener problemas. Dejad mi vida tranquila. Dejadme concentrarme en el fútbol”, señaló el portugués.

“Yo siempre que voy a un sitio, entiéndase Inglaterra o España, yo pago siempre lo que tengo que pagar, y le digo siempre a ellos (a sus asesores): 'Hay que pagar'. Porque la verdad se sabe siempre. Mis asesores me dijeron: 'Cris, es así'. Y yo he dicho: 'pues, vale' (…) En 2014 yo pagué. Si hubiera querido defraudar, no pagaba”, añadió.

Al ser cuestionado por el fiscal sobre la cifra que supuestamente defraudó, Cristiano Ronaldo la calificó de “ridícula”.

🚨 ¡TODAS las IMÁGENES de la DECLARACIÓN de Cristiano ante la JUEZA! #JUGONES (vía Correio da Manhã) pic.twitter.com/tkAA1zkLaW — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 11, 2017

Por último, el jugador se refirió a su pasado en Inglaterra, a donde sugirió que le gustaría volver, pues allí nunca tuvo problemas de ningún tipo. “Nunca he tenido un problema en Inglaterra, nunca. Por eso es que… bueno, no voy a decir… que me gustaría volver a Inglaterra”, declaró.

🚨 "QUIERO VOLVER A INGLATERRA" Las PALABRAS de Cristiano en #JUGONES pic.twitter.com/seWENF44Gu — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 11, 2017

Lee también: Georgina Rodríguez le dedica un romántico poema a Cristiano Ronaldo