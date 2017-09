Agente de Cristiano Ronaldo, imputado en caso de presunto fraude fiscal

Jorge Mendes y otros dos consejeros de Cristiano Ronaldo, su agente de imagen, Luis Correia, y su abogado, Carlos Osorio, fueron llamados a presentarse ante el juzgado de Pozuelo de Alarcón, en las afueras de Madrid, el próximo 19 de octubre, para declarar ante la jueza encargada del caso.

El influyente agente portugués de 51 años ya compareció ante la justicia española y fue imputado a finales de junio en un caso similar, en el que era sospechoso de haber ayudado a la estrella colombiana Radamel Falcao, actualmente en las filas del AS Mónaco, a defraudar al fisco español.

Cristiano Ronaldo, imputado por fraude fiscal, se presentó ante la jueza el pasado 31 de julio, señalado de haber defraudado más de 14 millones de euros.

Según el diario El Mundo, que tuvo acceso a la declaración judicial del jugador, el jugador intentó exculpar por completo al agente durante su comparecencia.

“Ayer mismo hablé con él y le dije: 'Jorge, tú eres como yo, no sabes nada de este tema de impuestos'. Jorge tiene un año menos de escolaridad que yo, no entiende nada de impuestos y no tiene maldad. Su especialidad es conseguir los mejores contratos, y ya está”, habría dicho el futbolista.

La fiscalía acusa a Cristiano Ronaldo de haber utilizado una estructura de sociedades radicadas en Irlanda y en las Islas Vírgenes Británicas, “para ocultar las rentas generadas en España por los derechos de imagen, algo que supone un incumplimiento 'voluntario' y 'consciente' de sus obligaciones fiscales en España”.

Además, dice que pese a residir en España desde 2009, declaró tardíamente unos 11.5 millones de euros de ingresos durante el periodo comprendido entre 2011 y 2014, cuando en realidad habrían sido unos 43 millones.

A ello se añaden, según la fiscalía, otros 28.4 millones de euros disimulados a la administración fiscal, correspondientes a los derechos de imagen del período 2015-2020.

En total, la estrella del Real Madrid habría dejado de pagar 14.7 millones de euros. Sus abogados, sin embargo, basan la defensa en una sencilla diferencia de interpretación de los ingresos que tributan impuestos en España.

De ser encontrado culpable, Cristiano Ronaldo se arriesga a una multa “de al menos 28 millones de euros” y a una pena de hasta tres años y medio de prisión.