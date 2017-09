Georgina Rodríguez le dedica un romántico poema a Cristiano Ronaldo

La historia de amor entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo continúa. Semanas después de que se confirmara el embarazo de la guapa modelo española, la pareja continúa derrochando mieles en las redes sociales.

La última muestra fue una romántica publicación compartida por Rodríguez en su cuenta oficial de Instagram. En la imagen, la joven dedica un conmovedor poema al futbolista portugués.

La publicación muestra la página de un libro, en el que se lee un texto de la escritora Patricia Benito.

“Y me enamoré (…) Me enamoré de mis ganas de temblar. De los mimos, las risas, los secretos… de abrazarte por detrás hasta que te duermas, mientras le devuelvo todos los besos a tu cuello. De la paz después. Me enamoré de no poder dormir sin tocarnos. De despertarnos en mitad de la noche para volver a la casilla de salida, medio dormidos, como en un parque de atracciones sin colas, siempre quieres repetir. De no contarte mis días malos, porque no quiero perder el tiempo. De prepararme para una primera cita en cada cena. En cada cerveza”.