Los hackers siguen y ahora su víctima fue el Real Madrid

Los hackers siguen haciendo de las suyas; parece que el hackeo de cuentas oficiales de equipos de futbol está de moda. Hace unos días el FC Barcelona lo sufrió, ahora le tocó el turno a su archirrival, Real Madrid.

OurMine, los responsables del delito cibernético a las plataformas sociales de la institución azulgrana, y ahora al equipo blanco, publicaron un mensaje donde se le daba la bienvenida a la institución madridista al argentino Lionel Messi, actual futbolista del conjunto catalán: “Bienvenido Messi”.

Esto pasó en las redes sociales Facebook y Twitter.

Foto: Captura de pantalla

Después escribieron: “Ourmine Team here, Internet security is shit and we proved that. Ourmine org more security not only FC Barcelona”

Foto: Captura de pantalla

Posteriormente y todavía apoderados de las redes sociales del conjunto blanco, realizaron una invitación a los usuarios para hacer tendencia el hasthag #RealMadridHack.

Otras víctimas

Con el hackeo que se hizo al Twitter del FC Barcelona, se daba a conocer el fichaje del futbolista argentino Ángel Di María, quien en estos momentos juega para el PSG. Posteriormente la dirigencia del equipo parisino desmintió esto a través de un comunicado.

Los ataques no solamente han sido contra los clubes grandes, el modesto equipo Burgos CF, de la Segunda Divisón del futbol español, también fue víctima hace unos días, donde también se anunciaba el fichaje del argentino Lionel Messi.