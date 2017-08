Leyenda del fútbol inglés anuncia que se retira de la selección

Tras 119 partidos vistiendo la camiseta de su selección, el histórico delantero Wayne Rooney, de 31 años y actualmente jugador del Everton, anunció oficialmente su retirada del combinado inglés.

El atacante comunicó su decisión al seleccionador nacional, Gareth Southgate, vía telefónica.

“Tras haberlo pensado mucho, le he dicho a Gareth que dejo el fútbol internacional”, indicó Rooney en un comunicado publicado en su sitio web y compartido en sus redes sociales. “Los sueños pueden hacerse realidad y jugar para Inglaterra ha sido exactamente eso. Gracias a todos los que me acompañaron, ha sido increíble”, añadió.

Dreams can come true and playing for @England has been exactly that. Thanks to everyone involved it's been amazing – https://t.co/GfiT7oVCpx

