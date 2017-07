El Manchester United se despide de Rooney con este video

Wayne Rooney, el chico de Liverpool, ciudad que dejó a los 19 años para instalarse en Mánchester, regresa al Everton, su casa, tras 13 años en el Manchester United.

“Dije hace un tiempo que el único club de la Premier League en el que podría jugar aparte del Manchester United era el Everton, por lo que estoy encantado de que el fichaje se haya concretado“, anunció el jugador, de 31 años, en un comunicado.

Excited to be back at @Everton. Can't wait to meet up with @RonaldKoeman and the lads! #EFC 🔵 pic.twitter.com/0CjD0i1aXg

— Wayne Rooney (@WayneRooney) July 9, 2017