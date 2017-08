Las cifras millonarias que se manejan de la pelea Mayweather contra McGregor

El próximo sábado 26 de agosto, en el T-Mobile arena de Paradise, Nevada, se llevará a cabo la pelea llamada “The Money Fight”. Ahí será cuando, finalmente, Floyd Mayweather Jr. y Conor McGregor se vean las caras sobre el ring.

Más allá de su exitoso ascenso en las artes marciales mixtas de la UFC Conor McGregor, irlandés de 29 años, mantiene su interés por el boxeo. A él fue a quien se le ocurrió la idea de organizar una pelea contra el boxeador estadounidense retirado de 40 años, Floyd Mayweather Jr., quién es considerado por muchos como uno de los más grandes boxeadores de todos los tiempos. Todo era un rumor hasta enero del 2017, cuando se reportó que ambas partes estaban en una “fase exploratoria” sobre negociar un potencial combate.

En marzo de este año, Mayweather hizo un llamado a McGregor para que “firmara el contrato” y que “hiciera esto realidad”, argumentando que “si es que Conor McGregor realmente quiere que esta pelea se lleve a cabo, deje de estar vendiendo humo”. Unos días después, añadió que solo una pelea contra McGregor podría sacarlo del retiro.

En mayo, se reportó que McGregor aceptó todos los términos de Mayweather y firmó el contrato.

Se espera que el boxeador estadounidense ingrese, al menos, US$100 millones, incrementándose la cifra en cuatro veces si es que el evento logra todas las métricas. Se espera que McGregor reciba US$75 millones, aunque ambos firmaron un acuerdo que prohibía revelar cualquier detalle financiero.

De acuerdo a los expertos, se prevé que la audiencia por pago para ver la pelea compita en cantidad con la que vio la pelea del 2015 entre Mayweather y Pacquiao, llamada “La Pelea del Siglo”.

Champion Predictions: I'm gonna make a $hit t$n of money on August 26th. I'm gonna make a $hit t$n of money on…https://t.co/0LtLXVZejv pic.twitter.com/ZsHKSYYikV

— Floyd Mayweather (@FloydMayweather) July 27, 2017