Selección de taekwondo debutará en el Abierto de Argentina

Un 8 de agosto, hace 5 años participe en mis primeros Juegos Olímpicos obteniendo un 5to lugar. 🏆#London2012 Hoy sueño con volver a representar a mi país 🇬🇹 en unas justas como estas superando la participación que tuve en el 2012. #Tokyo2020 🙏🏼🏅 Gracias a las personas que me han escrito para recordar esta fecha que marco mi vida y me han apoyado en todo momento 💜 #8agosto #2012 #Londres2012 #dream #focus #Tokio2020 #olympicgames #determination #godfirst #champion #Guatemala #olympicathlete @medicadguatemala @fitnessoneguatemala @coguatemalteco

