VIDEO. LeBron James se mete en un lío por agarrar una cerveza

Una broma de la estrella de los Cavaliers, LeBron James, ha desatado un lío legal, y eso que el astro de la NBA ha dicho que no gusta de la cerveza, pero sí del vino tinto.

Y es que durante el juego de Cleveland contra los Raptors de Toronto por los playoffs, LeBron se vio tentado a darle un sorbo a una cerveza que le quitó a una camarera.

Corría el tercer cuarto del partido, cuando en una forma de festejo, LeBron tomó la botella e hizo como si la bebería, al final no lo hizo, pero ahora dice que la cervecera se está aprovechando de su imagen.

LeBron James tras esta jugada: "No soy de cerveza. Si hubiera sido tinto le hubiera dado un trago". Enorme😂😂 pic.twitter.com/TSneAH86vU

