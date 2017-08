UEFA: Cristiano, Messi y Buffon van por el premio al Mejor jugador del Año

Ya se conocen los nombres de los nominados para el premio al Mejor Jugador del Año de la UEFA, galardón que se entregará durante el sorteo de los grupos de la UEFA Champions League 2017-2018 en Mónaco el próximo 24 de agosto.

Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Lionel Messi (FC Barcelona) y Gianluigi Buffon (Juventus), son los tres jugadores que competirán por ganar este premio. El favorito es CR7, quien también lo ganó en la temporada pasada.

El resto de jugadores que completan las diez primeras posiciones son:

