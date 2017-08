Leyenda de la WWE es hospitalizado e inducido a estado de coma

Ric Flair, miembro del salón de la fama de la WWE e indiscutible representante de la industria del entretenimiento deportivo, se debate ahora entre la vida y la muerte.

El legendario luchador fue hospitalizado el fin de semana debido a un padecimiento cardíaco y, según medios internacionales, este lunes habría sido inducido a estado de coma para ser intervenido quirúrgicamente. Esta decisión fue tomada luego de que su estado de salud se agravara durante la noche del sábado.

La WWE emitió un comunicado confirmando la hospitalización del exluchador, aunque se limitó a decir que se trataba de un “problema médico”.

Two-time @WWE Hall of Famer @RicFlairNatrBoy was hospitalized over the weekend with "tough medical issues." https://t.co/F66OhyI98n — WWE (@WWE) August 14, 2017

Por su parte, la agente de Flair y principal ejecutiva de Legacy Talent LLC, Melinda Morris Zanoni, compartió el domingo un mensaje pidiendo las oraciones de los fanáticos del “Nature Boy”.

“¿Eres fanático o amigo de Ric Flair? Si lo eres, necesitamos tus oraciones y energía positiva para nuestra leyenda viviente, mientras él atraviesa duros problemas médicos”, escribió Morris Zanoni en Twitter.

Are u a Fan/Friend of Ric Flair?If so, we need prayers & positive energy 4 our Living Legend as he is dealing w/some tough medical issues🙏🏻 — MelindaMorrisZanoni (@LegacyTalentCEO) August 14, 2017

Tras conocer la noticia, varias superestrellas de la WWE compartieron mensajes de solidaridad dirigidos a Flair. Figuras como Kurt Angle, Kevin Owens, Luke Gallows y Bayley, entre otros, utilizaron sus redes sociales para manifestarle su apoyo al exluchador.

@RicFlairNatrBoy U have been my inspiration. U taught me so much, especially how to "give" to the biz, and not "take" from it. Praying 4 U! — Kurt Angle (@RealKurtAngle) August 14, 2017

Having the chance to talk with Ric when he's backstage is always such a blast. My thoughts are with him and his family. #FightFlairFight — Kevin Owens (@FightOwensFight) August 14, 2017

Prayers sent to Ric Flair & family. — Luke Gallows (@LukeGallowsWWE) August 14, 2017

Thinking of @RicFlairNatrBoy and the family. So much. ❤️ — Bayley (@itsBayleyWWE) August 14, 2017

Flair, de 68 años de edad, se retiró en 2008 tras un épico combate en Wrestlemania XXIV contra su colega y amigo Shawn Michaels. Es recordado como una de las personalidades más carismáticas en la historia de la empresa.