Cristiano comparte una imagen y el motivo de su visita sorpresa a Singapur

El astro del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, llegó este viernes sorpresivamente a Singapur, según la prensa de ese país, hizo una visita muy especial.

De acuerdo a una publicación del diario “The Stratits Times” de Singapur, Cristiano ha llegado acompañado por sus escoltas al Thomson Medical Center, un centro maternal privado y uno de los negocios del magnate Peter Lim.

El diario en mención informó que el delantero luso llegó hasta esa ciudad “para visitar a Peter Lim (dueño del Valencia), que recientemente fue abuelo de su hija Kim”, reveló dicho medio.

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jul 21, 2017 at 10:23am PDT

Pero la llegada de Cristiano no fue del todo un secreto, pues a su arribo le esperaban por lo menos un ciento de aficionados, que hicieron de todo para obtener una fotografía o un autógrafo del jugador, que rápidamente fue ingresado por sus guardaespaldas.

Spent great time in Singapore. Look forward to meet with Peter Lim again soon. pic.twitter.com/7GU3VnhDAN

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 21, 2017