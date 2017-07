Club peruano descarta el fichaje de Cristiano Ronaldo

La noticia de que un modesto club peruano descartó el fichaje de Cristiano Ronaldo está dando la vuelta al mundo pero el motivo por el que desistió de querer contratarlo provocó la risa y el asombro de miles de aficionados.

El crack del Real Madrid es el sueño de cientos de clubes, aún de los que no tienen ninguna posibilidad económica de ficharlo, pero están dispuestos a morir en el intento, al menos así lo dejó ver el modesto Club Unión Huaral, de la Segunda División de Perú.

La institución peruana emitió un comunicado que compartió en su cuenta de Twitter, dando la triste noticia a sus aficionados, asegurando que se había puesto en contacto con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

“Nuestro club informa que nuestros dirigentes tuvieron contacto con el presidente del Real Madrid para tratar la posible incorporación de Cristiano Ronaldo”, informó el club, quien además insistió en haber hablado con el representante del jugador, Jorge Mendes.

Sobre el interés de @ClubUnionHuaral por contar con los servicios de @Cristiano . Gran jugador pero no es el momento. Más adelante quizás. pic.twitter.com/5QJH06v8iq

Pero lo que más llamó la atención es el motivo por el cual el club desistió del fichaje del delantero luso.

“Lamentamos informar que nuestro club ha desistido en la contratación del jugador porque nuestro entrenador ha solicitado reforzar otra posición debido a lesiones inesperadas dentro del plantel”, agregó el club.

La reacción de los seguidores del Unión Huaral no se hizo esperar. “Tienes razón, no me parece que haría buena dupla con Panchano (?)”, “No tienen presupuesto ni pa comprar una camiseta de alterna… jajaja y quieren al mejor jugador del mundo. Una burla”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de redes sociales.