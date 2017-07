Aficionados del Chelsea teman que Morata use el "número maldito"

Apenas un día después de que se hiciera oficial su traspaso desde el Real Madrid al Chelsea, el delantero Álvaro Morata ya vive su primera polémica.

Los aficionados del club azul temen que el internacional español lleve en su camiseta un dorsal que, según ellos, está ‘maldito’.

Se trata del emblemático ‘9‘, característico de todo delantero de área, así como del número que ha llevado Morata a sus espaldas desde que militaba en el Real Madrid Castilla y durante su etapa en la Juventus.

En el Chelsea, sin embargo, el dorsal está vacante desde la salida del colombiano Radamel Falcao, y los seguidores del equipo londinense se han tomado muy en serio el hecho de que ningún otro jugador se case con el infame número.

“POR FAVOR: Alguien dígale a Morata que NO use el ‘9’. ¡Es importante!“, escribió un usuario en Twitter. “No el número ‘9’. Un delantero español usando el número ‘9’ no ha funcionado bien antes“, comentó otro internauta, haciendo referencia a la deslucida etapa de Fernando Torres como jugador ‘blue‘.

PLEASE: Someone tell Morata NOT to wear the No. 9 shirt!

This is imperative!

Only JFH played well in the No. 9 in the #PL era.

It's cursed!

— Daniel Tiluk (@danieltiluk) July 19, 2017