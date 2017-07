¡Fichaje bomba! El Chelsea paga 80 millones por un jugador del Real Madrid

Tras semanas de especulaciones, el Real Madrid finalmente ha confirmado la salida de uno de sus jugadores más codiciados: el delantero Álvaro Morata.

El internacional español cambia su ciudad natal para iniciar una nueva aventura en Londres, defendiendo los colores del Chelsea. Según medios españoles, el club inglés ha desembolsado una cantidad de 80 millones de euros por su fichaje, cediendo así a las pretensiones del presidente blanco, Florentino Pérez, quien buscaba sacar el máximo valor posible por la venta del jugador.

El Real Madrid confirmó al marcha del futbolista a través de un comunicado publicado este miércoles en su sitio web.

“El Real Madrid y el Chelsea FC han acordado el traspaso del jugador Álvaro Morata, pendiente del reconocimiento médico pertinente. El club quiere mostrar su agradecimiento por estos años de dedicación y profesionalidad y por su comportamiento ejemplar desde su formación en nuestra cantera hasta su trayectoria con el primer equipo“, escribió el club español.

El Chelsea, por su parte, también publicó un comunicado confirmando el acuerdo.

We have agreed terms with Real Madrid for the transfer of Alvaro Morata…https://t.co/uuenBgcPH2

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 19, 2017