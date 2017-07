El Chelsea prolonga el contrato de una de sus piezas cruciales

El entrenador italiano Antonio Conte, artífice del título de la Premier League que consiguió el Chelsea la pasada temporada, firmó un nuevo contrato con el equipo ‘Blue‘.

De esta forma, el entrenador azzurro queda atado al club londinense por dos años más.

“Este nuevo contrato refleja nuestra confianza en que él (Conte) seguirá entregando buenos resultados a nivel doméstico y en nuestro regreso a la Champions League“, escribió el club en un comunicado publicado en su sitio web.

Por su parte, Conte se dijo “feliz” y “orgulloso” de haber ampliado su vínculo con el Chelsea.

'The fans have given me so much support since I arrived here and it is important we continue to succeed together.'

