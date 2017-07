VIDEO. Marcelo revela la 'locura' que hizo para conquistar a su esposa

En una entrevista para Real Madrid TV, el lateral brasileño Marcelo Vieira reveló algunos detalles sobre su vida y su carrera como futbolista. Desde sus primeros años y sus inicios en Fluminense, hasta su llegada al club blanco, donde a la postre se convertiría en una estrella mundial.

Una de las anécdotas que más llamó la atención fue una que involucra a su novia de toda la vida y su ahora esposa, Clarisse Alves.

Marcelo contó entre risas la ‘locura’ que tuvo que hacer para ganarse el corazón de la joven.

“Jugaba en Fluminense, era el capital y tal. Y yo, como quería conquistar a su hermana (de Clarisse), yo decía: ‘bueno, lo que tú quieras puedes hacer conmigo’“, contó el futbolista.

“Y entonces me dijo: ‘para el partido del sábado, ¿puedo teñir tu pelo de rubio?’. Yo tenía muy poquito pelo, pero le dije: ‘vale’“.

Marcelo apareció en el partido con el cabello totalmente teñido de rubio, pero lo que no sabía es que alguien más, además de Clarisse, asistiría a verlo jugar: su padre.

“Mi padre no me había dicho que iba al partido. Entonces yo, en medio del partido, jugando con mi pelo rubio ridículo, mi padre llega y me dice: ‘¡quita eso del pelo!’“.