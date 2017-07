VIDEO. Inesperada felicitación de Marcelo provoca a la afición del Madrid

La afición del Real Madrid ha mostrado opiniones encontradas luego de la inesperada forma en que Marcelo felicitó a Danilo por su cumpleaños después de un entrenamiento.

El lateral brasileño, Marcelo, le jugó a Danilo una “broma pesada” cuando se acercó a desearle feliz cumpleaños, su accionar fue muy criticado por algunos seguidores del Madrid, y aceptado por otros.











Y es que Danilo se vistió de “manteles largos el domingo”, algo que no pasó inadvertido para sus compañeros, pero fue Marcelo quien se manchó las manos y envió apresuradamente a las duchas a su compañero.

Cuando Danilo creía que sería entrevistado por el canal de “TV Realmadrid”, Marcelo se acercó por detrás y le estrelló huevos en la cabeza para luego darle un baño de harina. Antes del entrenamiento, Danilo había sido felicitado y ovacionado por sus compañeros, por lo que no se imaginó la sorpresa que le deparaban Marcelo y Casemiro, para el final.

“Una estupidez de Marcelo, ¿alguien se lo hará a él cuando cumpla años?”, “Soy del Madrid pero han desperdiciado comida… muy bonito”, “Marcelo, yo te quitaba de ser capitán del Real Madrid por la broma a Danilo, eso del huego con harina en la cabeza está mal”, “Con la gente que hay pasando hambre y estos se ponen a jugar comida”, fueron algunos de los comentarios en contra.

Mientras que entre los que están a favor se puede leer: “Un poquito de humor no queda mal en el equipo feliz cumpleaños Danilo”, “Cómo me he reído cuando he visto a Marcelo echarle los huevos y la harina”, “Un desmadre de Marcelo, por eso es un crack dentro y fuera de la cancha”.