Morata habla por primera vez tras salir del Real Madrid y... ¿lanza un dardo a Zidane?

Álvaro Morata ya es jugador del Chelsea. Tras semanas de rumores que lo situaban lejos del Santiago Bernabéu, finalmente se confirmó su marcha rumbo a Londres, a donde llegará después de que el club británico pagaran 80 millones de euros por su fichaje.

El internacional español abandona la disciplina blanca por segunda vez en su carrera. En 2014, fue traspasado a la Juventus a cambio de 20 millones de euros y tras dos excelentes temporadas en el club italiano volvió al Real Madrid con el cartel de delantero de primer nivel. Sin embargo, la titularidad indiscutible del francés Karim Benzema no le permitieron brillar como lo hizo en Turín y finalmente decidió que cambiar de aires era lo mejor para él.

Morata abandonó la concentración madrileña en Los Ángeles este martes y se dirigió al aeropuerto para poner rumbo a Londres, donde pasará reconocimiento médico con el Chelsea antes de firmar su contrato por cinco temporadas (ganará 9 millones de euros netos por cada una de ellas).

Mientras esperaba para abordar el avión, el jugador fue abordado por los periodistas y dio sus primeras declaraciones tras haber dejado de ser jugador blanco.

“Ha sido un verano un poco extraño para mí. Han pasado muchas cosas. Al final, si Dios quiere, mañana estaré en un club que desde hace unos años me ha querido, con un entrenador con el que he hablado constantemente, así que estoy muy contento“, dijo Morata a los reporteros de diario AS.

El jugador también descartó un eventual regreso a la capital española y recalcó que ahora se encuentra concentrado en el Chelsea. “¿Volver? Una tercera vez… es difícil. Ahora mismo ni me lo planteo. Mi único pensamiento es llegar cuanto antes a Londres, pasar el reconocimiento médico y ponerme mi nueva camiseta“, comentó.

En cuanto a su relación con el técnico Zinedine Zidane, a quien muchos aficionados acusan de darle demasiado protagonismo a Benzema sobre Morata, este dijo que le dio las “gracias por todo” y le deseó “mucha suerte este año“.

Sin embargo, lanzó otra declaración que pareció ser un ‘dardo’ dirigido al entrenador francés. “Me voy al equipo y con el técnico que más ha apostado por mí, y eso está muy bien para mí“.

El jugador también se despidió de la afición madridista afirmando que “ha sido un placer jugar en el Real Madrid“. “Siempre iré con el Madrid, menos cuando juegue contra el Chelsea“, sentenció.