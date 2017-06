VIDEO. Marcelo se tatuó la “Duodécima” pero Isco lo trolea

‪Acabo de despertar 😴 y me di cuenta una vez más que…‬ ‪Ser del REAL MADRID es una cosa de otro mundo 😂😂😂 ‬ #M12 🏆🏆🏆

A post shared by Marcelo Vieira Jr. (@marcelotwelve) on Jun 4, 2017 at 4:48am PDT