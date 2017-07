VIDEO. Las mejores imágenes de Garbiñe, la joven que acabó con el imperio Williams

La tenista española Garbiñe Muguruza acabó con el imperio Williams cuando ganó por primera vez el torneo de Wimbledon, en la que apenas fue su segunda final.

Garbiñe, de 23 años, se alzó con trofeo más valioso en su carrera hasta el momento, después de que derrotó en la final a la estadounidense Venus Williams por 7-5 y 6-0 en la final.

La española logró así el cuarto torneo de su carrera y segundo Grand Slam tras Roland Garros en 2016, y acabó con los sueños de Venus Williams de ganar su sexta corona en la hierba de Londres.

LIVE! Join the celebrations as @GarbiMuguruza is crowned #Wimbledon champion for the first time… https://t.co/vf94yVYJpF

Las hermanas Williams, Serena y Venus, habían formado todo un imperio alrededor de esta competencia, de los que se habían anotado siete de los 10 últimos torneos de Wimbledon, uno de ellos ante Muguruza en 2015.

Muguruza, decimoquinta del mundo, ganó el punto decisivo en una jugada revisada en video y, cuando la imágenes le dieron la razón, cayó de rodillas emocionada por la victoria ante la undécima del mundo.

A Muguruza le costó entrar en el partido pero su buen servicio la protegió de los nervios. Sin embargo, su golpe de derecha no le funcionaba y le impedía romperle el servicio a Venus Williams, incluso en un juego en el que ésta llegó a cometer tres dobles faltas.

Venus under pressure…

But the No.10 seed holds her nerve to save break point and regain the lead at 4-3 in the first set#Wimbledon pic.twitter.com/sdNZ4WHseC

— Wimbledon (@Wimbledon) July 15, 2017