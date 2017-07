Venus, Muguruza y Djokovic siguen adelante en Wimbledon que se quedó sin la número uno del mundo

La tenista española Garbiñe Muguruza y la estadounidense Venus Williams se clasificaron este martes a semifinales de Wimbledon, poco después de que el serbio Novak Djokovic arañara el último puesto en cuartos de final masculinos.

Muguruza le ganó a la rusa Svetlana Kuznetsova por 6-3 y 6-4 y se clasificó a las semifinales del torneo de hierba sobre Londres por segunda vez en su carrera.

Por su parte, Venus Williams, número 11 mundial, y cinco veces ganadora en Wimbledon, la última hace 9 años, ganó 6-3 y 7-5 a la letona Jelena Ostapenko, última ganadora de Roland Garros, y disputará la semifinal ante la británica Johanna Konta, que derrotó a la rumana Simona Halep en tres sets, por 6-7 (2/7), 7-6 (7/5) y 6-4.

Esta derrota de Halep convertirá a la checa Karolina Pliskova en la próxima numero 1 del ranquin femenino.

Muguruza, por su parte, se medirá en semifinales a la eslovaca Magdalena Rybarikova, que en el último partido de la jornada se impuso a la estadounidense Coco Vandeweghe por un doble 6-3.

Kuznetsova, de 32 años, séptima cabeza de serie, y ex campeona de Roland Garros y el US Open, no opuso suficiente resistencia a la tenista nacida hace 23 años en Caracas, de padre español y madre venezolana.

Ganadora de Roland Garros en 2016, la española perdió la final de 2015 de Wimbledon ante la estadounidense Serena Williams, cuya ausencia por embarazo abre las puertas a una ganadora inédita en Londres.













“Nole” sigue en la pelea

El tenista serbio Novak Djokovic, segundo cabeza de serie y tres veces ganador en Wimbledon, se impuso al francés Adrian Mannarino y se clasificó a cuartos de final del torneo por novena vez en su carrera.

De este modo quedan completados los cuartos de final masculinos, que el jueves enfrentarán a Djokovic y el checo Tomas Berdych, al croata Marin Cilic y el luxemburgués Giles Muller, al suizo Roger Federer y el canadiense Milos Raonic -su verdugo en 2016- y al número uno mundial y campeón vigente, Andy Murray, ante el estadounidense Sam Querrey.

El serbio, que tuvo que ser atendido por un médico en el hombro hacia el final del partido y jugó los últimos juegos entre muecas de dolor, se impuso por 6-2, 7-6 (7/5) y 6-4 al francés, 51 del mundo, que eliminó a su compatriota Gael Monfils, 14, en la ronda anterior.

El partido de Djokovic de este martes era el último que quedaba por disputar de los octavos masculinos y tuvo que ser aplazado el lunes por lo mucho que se alargó -casi 5 horas- el encuentro entre Rafael Nadal y Gilles Muller, con victoria para el luxemburgués.

* Con información de agencias