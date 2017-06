Serena Williams muestra la belleza de su embarazo sin censura

La tenista estadounidense Serena Williams decidió mostrar su embarazo sin censura en una famosa revista.

Williams, de 35 años, proporcionó a la revista “Vanity Fair” una espectacular imagen que será utilizada para la publicación del mes de agosto 2017.

Y es que la estadounidense accedió, igual que otras actrices y deportistas, para posar desnuda en el avanzado estado de su embarazo.

Después de haber hecho público en abril, que espera a su primer bebé, el mundo del deporte quedó asombrado al darse cuenta que la tenista había ganado el Abierto de Australia embarazada, por lo que muchos la catalogaron como “supermujer”.

Check out my Vanity Fair Cover. Question- what do u guys think boy or girl? I'm waiting to find out but would love to hear your thoughts. pic.twitter.com/Nnq4VKCu8N

Además, apenas en diciembre, Serena había anunciado su compromiso con Alexis Ohanian, cofundador de Reddit, una plataforma social de debate.

A sus 35 años, Serena es la número 4 del ranquin de la WTA, pero hace un par de días se vio envuelta en un episodio desagradable cuando recibió un comentario machista del exdeportista John McEnroe, quien dijo que si Williams jugara con los hombres sería la 700 del mundo.

Dear John, I adore and respect you but please please keep me out of your statements that are not factually based.

— Serena Williams (@serenawilliams) June 26, 2017