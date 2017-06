La tenista Venus Williams es señalada como responsable de un accidente mortal en EE.UU.

La estrella del tenis Venus Williams es supuestamente “responsable” de un accidente vial en Florida tras el que falleció un hombre de 78 años, según un reporte policial obtenido el jueves.

Williams redujo la velocidad en medio de una intersección cuando fue impactada por un coche que era manejado por Linda Barson, de 68 años, quien tenía una luz verde, señala el informe de la policía local.

El accidente ocurrió el 9 de junio en la ciudad de Palm Beach Gardens, al norte de Miami, en Florida.

El esposo de la conductora, Jerome Barson, sufrió un impacto craneal y murió dos semanas después en el hospital, según informa el portal de noticias del espectáculo “TMZ”.

De acuerdo con el reporte policial, Venus Williams dijo a la policía que atravesaba la intersección cuando el tráfico la forzó a reducir la velocidad en medio de un cruce. No vio a los Barson, quienes tenían la luz verde y la chocaron perpendicularmente.

La policía señala en el informe que Williams, de 37 años, fue la “responsable” del accidente.

