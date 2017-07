James Rodríguez tiene nuevo equipo pero su salida generó fuertes reacciones

El Real Madrid hizo oficial este martes, la salida del colombiano James Rodríguez, que ya tiene nuevo club. La noticia generó fuertes reacciones entre la afición merengue.

El club blanco anunció que el centrocampista se irá cedido por las próximas dos temporadas al Bayern de Múnich, lo que provocó diversas opiniones entre los seguidores, “gordo y “muy malo”, fueron algunos calificativos que recibió James de parte de la afición, mientras que otros lo defendían.

“El Real Madrid C.F. y el Bayern de Múnich han acordado la cesión del jugador James Rodríguez para las dos próximas temporadas, pendiente del pertinente reconocimiento médico. El club se reserva el derecho de compra del jugador al finalizar el periodo de cesión”, explicó el club blanco.



“Estamos muy felices por poder haber cerrado este traspaso. El fichaje de James Rodríguez era uno de los grandes deseos de nuestro técnico Carlo Ancelotti, después de que ambos trabajaran con éxito juntos en el Real Madrid”, dijo Karl-Heinz Rummenigge, director del club alemán, por medio de un comunicado de prensa.



La reacción entre los fans del Madrid no se hizo esperar. “Qué bueno que se fue. Ya estaba gordo, no corría, no sabía recuperar balones, hacía berrinches y le ponía freno a las jugadas por lento. Me alegra saber que tenemos espacio para Kovacic, el si que es promesa”, “Al fin se va el tronco”, son dos de los cientos de comentarios.

*Con información de AFP