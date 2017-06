El Bayern Múnich ficha al sustituto de Xabi Alonso

Ante la decisión de Xabi Alonso de colgar las botas al final de la pasada temporada, el Bayern Múnich se vio en la obligación de acudir al mercado de verano para incorporar un nuevo mediocampista de garantías que tomara el lugar del ahora exjugador español.

Y la opción que más convención al técnico Carlo Ancelotti se encontraba en Francia, concretamente en el Olympique Lyon. Se trata del joven centrocampista Corentin Tolisso, quien llega al equipo bávaro por una cantidad cercana a los 41.5 millones de euros.

El internacional de 22 años firma un contrato por cinco temporadas y acompañará al hispano-brasileño Thiago, al alemán Joshua Kimmich y al portugués Renato Sanches en la medular de su nuevo equipo.

“He vivido momentos maravillosos en Lyon y quiero mostrar mi agradecimiento por ello. Ahora estoy verdaderamente feliz de estar en uno de los mejores clubes de Europa. Tengo objetivos fantásticos con el Bayern. Hoy es un gran día para mí“, dijo el jugador tras su presentación.

Tolisso se une al Bayern Múnich tras una buena temporada en Francia, donde marcó 14 goles y dio seis asistencias entre todas las competiciones. También alcanzó las semifinales de la Europa League con el Olympique Lyon, siendo eliminado por el Ajax de Ámsterdam.

“Estamos muy felices por el hecho de que el Bayern haya podido hacerse con los servicios de este joven y muy interesante jugador. Corentin Tolisso era el jugador que nuestro entrenador Carlo Ancelotti quería para el centro del campo“, comentó por su parte el presidente del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, en un comunicado.

KHR: "Corentin Tolisso​ is a fairly quick player, technically good and also has an eye for goal." 👀 #Tolisso2022 #MiaSanMia pic.twitter.com/UWHCnJsE8C

— FC Bayern English (@FCBayernEN) June 14, 2017