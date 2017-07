VIDEO. Fabio Aru se impone en una jornada en que Cavendish fue la estrella ausente

La primera de las tres etapas en alto del Tour de Francia, con llegada en La Planche des Belles Filles, en la quinta jornada, vio como el campeón de Italia, Fabio Aru (Astana), ganó, pero el británico Chris Froome (Sky) se vistió de amarillo, sacando 14 segundos a Nairo Quintana en la meta.

Cuando parecía que el Sky, el equipo de Froome, controlaba la etapa, de 160.5 km entre Vittel y La Planches des Belles Filles, un inesperado ataque de Aru, a 2.4 km de la llegada, rompió los planes del equipo del británico, que controlaba la subida final de casi 6 km, con una media de 8.5% de pendiente.

Aru entró con 16 segundos de ventaja sobre el irlandés Daniel Martin (Quick Step) y 20 respecto a Froome, quienes se hicieron además con las bonificaciones de 10, 6 y 4 segundos respectivamente.

El colombiano Rigoberto Urán (Cannondale) entró séptimo a 26 segundos de Aru, junto a Contador, mientras que Quintana fue noveno, a 34.

El anterior líder, el británico Geraint Thomas (Sky) fue décimo, a 40 segundos.

En la general, Froome, que dio un paso importante para ganar su cuarto Tour de Francia, es líder, con 12 segundos de ventaja sobre Thomas y 14 respecto a Aru. Contador y Quintana son octavo y noveno, a 52 y 52 segundos respectivamente.

Por su lado Mark Cavendish fue el gran ausente después de haberse retirado de la competencia tras haberse fracturado la clavícula derecha luego de una caída por la que fue expulsado el eslovaco Peter Sagan.

