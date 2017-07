En otro remate de infarto, Peter Sagan gana la tercera etapa del Tour de Francia

El eslovaco Peter Sagan (Bora), vigente campeón del mundo, conquistó este lunes la tercera etapa del Tour de Francia, con final al remate en la localidad gala de Longwy.

El británico Geraint Thomas (Sky) conservó el maillot amarillo de líder después de esta etapa que marcó la entrada en territorio francés de la 104 edición del Tour.

Sagan superó al australiano Michael Matthews, al irlandés Dan Martin y al campeón olímpico, el belga Greg Van Avermaet al final de la subida final de mil 600 metros.

El galés del Sky, Geraint Thomas, octavo en línea de meta, rebasó la meta justo por delante de su compañero Chris Froome, vigente ganador del Tour.

Comment gagner un sprint avec un seul pied, la leçon de Peter Sagan ! / How to win a sprint with only one foot, by @petosagan! #TDF2017 pic.twitter.com/AT7UOYcKrR

