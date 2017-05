Espectaculares imágenes del final del Giro de Italia

El holandés Tom Dumoulin (Sunweb) ganó la edición 100 del Giro de Italia, este domingo en la contrarreloj final de Milán, arrebatando la ‘maglia’ rosa al colombiano Nairo Quintana (Movistar) por 31 segundos.

La crono final de 29 km, con inicio en el autódromo de Monza y final en la plaza del Duomo de Milán, fue ganada por el también holandés Jos van Emden (Lotto NL).

Quintana afrontaba como líder la última etapa, pero con escaso margen sobre sus principales perseguidores, especialmente con Dumoulin, el mejor contrarrelojista de todos ellos, que estaba a 53 segundos del colombiano.

Pronto se vio que iba a ser misión imposible para el líder del Movistar cuando en el primer paso intermedio, a 20 km para meta, Dumoulin le había recortado ya 31 segundos.

Congratulation Tom Dumoulin,first dutchman able to win the Giro d'Italia! 🇳🇱🇳🇱#Giro100 pic.twitter.com/rZFBY81eIA

— Giro d'Italia (@giroditalia) May 28, 2017