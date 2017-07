Las hermosas imágenes de la cuarta etapa del Tour de Francia

El francés Arnaud Démare (FDJ) ganó al esprint la cuarta etapa del Tour de Francia, entre Mondorf Les Bains y Vittel, de 206.5 km, en un final accidentado, con dos caídas de ciclistas en los últimos metros.

Démare logró su primer triunfo de etapa en la Grande Boucle, mientras que el británico Geraint Thomas (Sky) conservó el maillot amarillo pese a caerse cuando quedaba aproximadamente un kilómetro.

La primera caída llegó cuando quedaba poco más de un kilómetro, y su principal víctima fue Thomas, pero después llegaría una segunda cuando se disputaba el esprint masivo, del británico Mark Cavendish (Dimension Data), cuando luchaba con el eslovaco Peter Sagan (Bora), que parece empujarle con un codazo.

La continuidad de Cavendish en el Tour, puede verse comprometida tras su caída.

⚡️FLASH⚡️ a solo breakaway, Cavendish's crash and the 1st victory of @arnauddemare. Watch the summary of stage 4 in 30 secondes. #TDF2017 pic.twitter.com/CwbkzGQqrB

— Le Tour de France (@LeTour) July 4, 2017