La pareja Messi-Roccuzzo no hizo lista de regalos para su boda, solo pidió esto a sus invitados

Lionel Messi pueda que haya gastado una fortuna para la celebración de su boda con Antonela Roccuzzo pero eso no lo hizo que se olvidara de la gente necesitada de su querida Argentina.

Atrás del Messi futbolista, también hay uno con un corazón noble y en esta ocasión el 10 del FC Barcelona le resolvió la preocupación a sus invitados para que no se quebraran la cabeza en qué le podrían dar de regalo a la pareja Messi Roccuzzo. Y es que el capitán de la selección de Argentina, no hizo lista de regalos, ni mucho menos pidió lujos, simplemente le solicitó a sus invitados una para Techo, que no es su fundación sino una organización social presente en más de 100 asentamientos del país y que ayuda a más de 3 millones de personas en situación de pobreza.

