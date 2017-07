FOTO. El impresionante vestido de novia que usó Antonela Roccuzzo en su boda con Messi

¡Y llegó el día en que @leomessi y @antoroccuzzo88 se darán el “sí quiero”! ¡Decir que estamos emocionados, es decir poco! Es un honor que Antonela haya confiado en Rosa Clará para diseñar su vestido de novia. ¡Y ya os avanzamos que está de cine! Antonela y Rosa Clará han hecho el tándem perfecto para crear el vestido perfecto fiel a su estilo. ¿Tenéis ganas de verlo? Antonela, hoy es tu día y vas a estar radiante. ¡Os deseamos toda la felicidad del mundo! ❤ Today is the day when @leomessi and @antoroccuzzo88 are going to say “Yes, I do”. It’s such an honor to be chosen as Antonela’s trusted wedding dress designer. We’re more than just excited! Both Antonela and Rosa Clará have devoted their passion and emotion to create the perfect dress true to the bride’s style. Antonela, today is your day and no doubt that you’re going to be radiant. Wishing you all the happiness of the world! ❤ . #rosaclara2018 #rosaclara #antonelaroccuzzo #leomessi

