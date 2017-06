Forbes revela cuál es el club de mayor valor en el mundo

La revista estadounidense Forbes estimó que valoración del Manchester United al final de la temporada 2015-2016 alcanzó 3 mil 690 millones de dólares, significando un aumento del 11 % en un año.

El club inglés, sexto en la Premier League pero campeón de la Europa League esta campaña, se situó por delante de gigantes como FC Barcelona (3 mil 640 millones de dólares), Real Madrid (3 mil 580 millones de dólares), Bayern Múnich (2 mil 710 millones de dólares) y del Manchester City (2 mil 80 millones de dólares).

Según Forbes, el Manchester United generó una facturación de 765 millones de dólares entre 2015 y 2016, 77 millones más que el FC Barcelona y el Real Madrid, que ascendieron a 688 millones de dólares cada uno.

